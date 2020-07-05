بولونيا يقلب خسارته ويهزم إنتر بثنائية

قلب فريق بولونيا تأخره بهدف أمام مضيفه إنتر ميلان إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 22، وتعادل بولونيا بهدف سجله موسى جوارا في الدقيقة 74، ثم أضاف موسى بارو الهدف الثاني لبولونيا في الدقيقة 80. وأهدر لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وأكمل فريق بولونيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد روبرتو سوريانو في الدقيقة 57، ثم قام الحكم بطرد أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان في الدقيقة 77. ورفع بولونيا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 64 نقطة في المركز الثالث.

وهذا الفوز هو الحادي عشر لبولونيا في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 11 مباراة والتعادل في ثماني، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 19 مباراة والتعادل في سبع.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض إنتر ميلان سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في الوقت نفسه تراجع بولونيا لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي إنتر ميلان مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

ولم يشهد الربع ساعة الأول أي خطورة على المرميين على الرغم من أن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان أتيحت لها فرصتان داخل منطقة الجزاء لكن الفرصة الأولى أوقفها الحكم بعدما لمست يده والثانية تمكن مدافعو بولونيا من إبعادها. وبمرور الوقت دخل فريق بولونيا أجواء المباراة الهجومية وبادل إنتر ميلان للهجمات.

وجاءت أولى الفرص لفريق بولونيا في الدقيقة 17 عندما سدد سانسوني كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن سمير هاندانوفيتش حارس إنتر ميلان كان لها بالمرصاد. وشهدت الدقيقة 22 تسجيل إنتر ميلان لهدف التقدم عندما مرر آشلي يونغ كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها لاوتارو مارتينيز بضربة رأس، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس لوكاس سكوروبسكي لترتد إلى لوكاكو الذي قابلها بتسديدة إلى داخل المرمى.

وكاد آشلي يونج أن يسجل الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 28 عندما توغل من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية حولها سكوروبسكي لركلة ركنية، لكنها لم تستغل. وأهدر إنتر ميلان فرصة تسجيل الهدف الثاني عندما مرر لوكاكو كرة ساقطة إلى لاوتارو مارتينيز ليصبح في مواجهة الحارس سكوروبسكي ليسدد كرة قوية لكن دانيلو لارانجييرا، مدافع بولونيا، تدخل وتصدى للكرة التي تحولت لركلة ركنية لكنها لم تستغل. وكاد بولونيا أن يعادل النتيجة في الدقيقة 34 عندما استلم ريكاردو أورسوليني كرة بينية لينفرد بهاندانوفيتش من الناجية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية حولها الحارس بصعوبة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل. وعاد أورسوليني ليهدد مرمى إنتر ميلان مرة أخرى في الدقيقة 38 عندما توغل بالكرة من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية حولها هاندانوفيتش لركلة ركنية لكنها لم تستغل. ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان 1 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف إنتر ميلان من محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في الوقت نفسه أيضا حاول فريق بولونيا شن الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التعادل. وكاد بولونيا أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 53 عندما سدد موسى بارو كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس هاندانوفيتش. ورد إنتر ميلان بعدها بدقيقة عندما انطلق لاوتارو مارتينيز بالكرة من الناحية اليسرى حتى دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لكن الحارس سكوروبسكي حولها لركلة ركنية لكنها لم تستغل. وفي الدقيقة 57 أشهر الحكم البطاقة الحمراء لروبرتو سوريانو بعد تدخله مع روبيرتو جاليارديني واعتراضه بشدة على قرار الحكم ليكمل بولونيا المباراة بعشرة لاعبين. واستغل فريق إنتر ميلان النقص العددي في صفوف منافسه وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف ثان، وسط تراجع من لاعبي بولونيا. وفي الدقيقة 61 احتسب الحكم ركلة جزاء لإنتر ميلان بعدما قام ميتشيل دايكس لاعب بولونيا بعرقلة أنتونيو كاندريفا داخل منطقة الجزاء، ليسددها لاوتارو مارتينيز لكن سكوروبسكي تألق وتصدى لها لترتد إلى روبرتو غاليارديني الذي سدد كرة قوية لكن سكوروبسكي تألق وتصدى لها. ورغم النقص العددي إلا أن بولونيا كان قريبا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة جزاء إنتر ميلان وصلت إلى موسى جوارا الذي سدد كرة قوية تصدى لها هاندانوفيتش. بعدها بدقيقة سجل بولونيا هدف التعادل عندما سدد موسى جوارا كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء على يمين هاندانوفيتش. كثف إنتر ميلان من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وسط دفاع مستميت من لاعبي بولونيا.

وفي الدقيقة 76 كاد بروزوفيتش أن يسجل الهدف الثاني لإنتر ميلان عندما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس سكوروبسكي بسنتيميترات قليلة. وفي الدقيقة 77 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان بعدما قام بعرقلة جوارا ليلعب الفريقين بعشرة لاعبين. واستغل بولونيا النقص العددي في صفوف إنتر ميلان وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 80 عندما لعبت كرة خلف المدافعين لموسى بارو في الناحية اليسرى ليقابلها بتسديدة أرضية قوية عانقت الشباك. تراجع بولونيا لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه، في المقابل كثف إنتر ميلان من محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التعادل. وكاد بولونيا أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 87 عندما انطلق ماثياس سفانبرغ بالكرة وأصبح في مواجهة هاندانوفيتش وسدد كرة قوية تصدى لها هاندانوفيتش ببراعة. وأصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن دون تغيير في النتيجة لتمر الدقائق سريعا قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز بولونيا على إنتر ميلان 2 - 1.