زيدان يطالب باحترام ريال مدريد

قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إن الحديث المستمر عن استفادة فريقه من التحكيم يعد ظلما للتشكيلة التي قطعت خطوة أخرى نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 1-صفر على أتلتيك بيلباو يوم الأحد.

وأحرز سيرخيو راموس هدف المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب تدخل من داني غارسيا ضد مارسيلو. وحُرم بيلباو من ركلة جزاء بعدما بدا أن راموس دهس قدم راؤول غارسيا.



وتغلب ريال مدريد 1-صفر على خيتافي بركلة جزاء قرب النهاية أيضا يوم الخميس واستفاد الفريق من القرارات التحكيمية في الانتصار على بلنسية وريال سوسيداد لكن زيدان رفض ما يُقال عن حسم اللقب بفضل هذه القرارات.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحافيا عبر الإنترنت "من السهل... الحديث عن المواقف المثيرة للجدل لكنها ليست القضية فنحن نقوم بعمل مذهل. نقدم كل ما لدينا على أرض الملعب ونستحق كل ما نحققه. لا أحب الدخول في هذه المناقشات لكن لا يمكن أن أتقبل الاستماع إلى أن قرارات الحكام هي السبب وراء تصدرنا البطولة، نستحق المزيد من الاحترام لما نفعله ومستاء من حدث البعض عن أننا نفوز بسبب الحكام".

وانتصر ريال في جميع مبارياته السبع منذ استئناف الدوري بعد توقفه ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا ويتقدم بسبع نقاط على برشلونة الذي يواجه فياريال في وقت لاحق.

وكان الفوز على بيلباو هو الرابع على التوالي لريال بدون أن تهتز شباكه، وأشار زيدان إلى اجتهاد فريقه في الدفاع وهو الأمر الأكثر أهمية في ظل تراجع الأداء في الهجوم.

وقال "ما أحببته هو صلابة دفاعنا وهذه هي نقطة قوتنا في الوقت الحالي وعامل مهم في اتزاننا. عندما نفقد الكرة ندافع بشكل جماعي وهذا ما نفعله بشكل رائع مؤخرا، نفتقر للإبداع في الهجوم ويمكننا التطور في هذا الجانب لكن أهم شيء هو أننا أظهرنا صلابتنا الدفاعية مرة أخرى".