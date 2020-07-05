فالنسيا يواصل الابتعاد عن "الأوروبي" ويتعادل مع غرناطة

فرض فريق غرناطة التعادل 2 - 2 على ضيفه فالنسيا يوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم

وفي مباريات أخرى اقتنص بلد الوليد فوزا مثيرا من ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 - صفر فيما خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة سيلتا فيغو مع ضيفه ريال بيتيس.

وعلى ملعب نويفو لوس كارمينيس، تقدم غرناطة بهدف عن طريق كارلوس فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 61 ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك مانويل فاييخو التعادل لفالنسيا ثم تكفل غونزالو غييديس بالهدف الثاني في الدقيقة 68 لكن قبل أربع دقائق من النهاية خطف فيدي فيكو هدف التعادل لأصحاب الأرض. ورفع فالنسيا رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام غرناطة صاحب المركز العاشر.