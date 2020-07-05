لاعبو الدوري الإسباني يواصلون انتقاد التحكيم في مباريات الريال

واصل لاعبو الدوري الإسباني التعبير عن انزعاجهم من قرارات الحكام وبالتحديد عدم اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد في بعض التدخلات أو غيرها، خاصة في المباريات التي يكون ريال مدريد، متصدر الدوري، طرفا فيها، بحسب عدد من نجوم الفرق المختلفة.

وواصل ريال مدريد انطلاقته نحو البطولة الرابعة والثلاثين له في الدوري الإسباني بعدما تغلب على أتلتيك بلباو بهدف دون رد جاء عن طريق قائده سيرخيو راموس، من ركلة جزاء. ليبتعد عن برشلونة بفارق 7 نقاط ومباراة يلعبها الأخير أمام فياريال في وقت لاحق.

وبعد اللقاء انتقد 3 من لاعبي بلباو التحكيم، إذ عبر مونيايين عن غضبه في لقاء تلفزيوني بعد المباراة "أصبحنا نعرف لصالح أي فريق تميل القرارات، ولكل شخص تفسيره الخاص"، فيما أبدى زميلاه إينياكي ويليامز وأوناي لوبيز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صدمتهما على لقطة تعرض فيها راؤول غارسيا إلى احتكاك مع راموس خلال المباراة.

ولم ينفك التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، من انتقادات التحكيم الذي يصب في مصلحة غريمه كما يرى بحسب تعليقاته المستمرة على موقع "إنستغرام" فبعد إلغاء هدف لرودريغو مهاجم فالنسيا في لقائهم مع ريال مدريد، نشر صورة على الموقع مبديا تهكمه من احتساب التسلل في الهدف الأول، قبل أن يعيد تعليقه بصورة تعبيرية لوجه ضاحك في فوز الريال على أتلتيك بلباو يوم الأحد.

وكان جيرارد بيكيه قد بدأ الهجوم على التحكيم والقول بأنه يميل لريال مدريد، بعد تعادل برشلونة مع إشبيلية إذ بين صعوبة المنافسة مع غريمه العاصمي "من الصعب جدا أن يخسر ريال مدريد النقاط" بعد رؤية ما حدث من استئناف الدوري.