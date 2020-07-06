إنسيني يقود نابولي لفوز صعب على روما.. وأتالانتا يقترب من "الأبطال"

انتزع نابولي فوزا صعبا من ضيفه روما 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نابولي بهدف سجله خوزييه كاييخون في الدقيقة 55، وتعادل هنريك مخيتريان لروما في الدقيقة 60، وأضاف لورينزو إنسيني الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 82. ورفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف روما الذي يحتل المركز الخامس.

وانتزع أتالانتا فوزا صعبا من كالياري 1 - صفر، ويدين بالفضل في هذا الفوز للاعبه لويس مورييل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد أندريا كاريوني لاعب كالياري في الدقيقة 26.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد كالياري عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.