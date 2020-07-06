بالوتيلي في مفاوضات للانتقال إلى الشارقة الإماراتي

كشفت تقارير صحافية، يوم الاثنين، أن وكيل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي يتفاوض مع نادي الشارقة الإماراتي من أجل التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.

وقال موقع "سبورت بريس 24" الإيطالي أن وكيل بالوتيلي متواجد حاليا في الإمارات ويتفاوض مع بطل الدوري الإماراتي للمحترفين، وأضاف التقرير: تلقى الدولي الإيطالي عرضا في الأسابيع الماضية من غلطة سراي التركي، لكن اللعب في نادي الشارقة يحفزه إلى حد كبير ولديه الرغبة في الظهور بالدوري الإماراتي، وأكد وكيل بالوتيلي أنه يعمل بجد لإنهاء انتقال بالوتيلي إلى الشارقة.

ورفع بالوتيلي دعوى قضائية للحصول على مستحقاته المالية لدى نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم، الذي يسعى للاستغناء عن خدمات اللاعب، وكان تقرير إخباري قد ذكر أن نادي بريشيا منع بالوتيلي من دخول المعسكر التدريبي للفريق، وذلك لدى عودته قبل يوم واحد من موعد نهاية الشهادة الطبية التي كان قدمها لتبرير غيابه عن التدريبات، بداعي معاناته من مشكلات معوية.

