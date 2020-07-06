لامبارد: تشيلسي يفقد جهود كانتي وكوفاتشيتش أمام بالاس

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن خياراته تقلصت قبل مباراة كريستال بالاس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء بعد إصابة نغولو كانتي وماتيو كوفاتشيتش.



وأصيب الفرنسي كانتي في عضلات الفخذ الخلفية في الشوط الثاني خلال فوز تشيلسي 3-صفر على واتفورد في ستامفورد بريدج يوم السبت، بينما لم يشارك كوفاتشيتش خلال الهزيمة 3-2 من وست هام يونايتد الأسبوع الماضي بعد إصابة في وتر العرقوب.



وأبلغ لامبارد مؤتمرا صحافيا افتراضيا يوم الاثنين: كانتي لن ينضم للتشكيلة. أصيب في عضلات الفخذ وهي إصابة بسيطة وربما يعود بعد أسبوع.



وأضاف: تدرب كوفاتشيتش معنا ولكن لن يكون جاهزا للعب كما يغيب المدافع فيكايو توموري ونأمل في عودته الأسبوع المقبل.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 57 نقطة من 33 مباراة بفارق نقطتين عن مطارده مانشستر يونايتد ونقطة واحدة خلف ليستر سيتي في صراع المربع الذهبي.



وعن إمكانية عودة لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو لأول مرة منذ استئناف الموسم عقب التوقف بسبب جائحة كوفيد-19 لم يحسم لامبارد موقفه، وقال: هو لاعب محترف ويريد اللعب مثل الجميع ويتدرب دائما بشكل جيد، سنحسم الخيارات الثلاثاء ولا أريد الدخول في تفاصيل عن الاختيارات فهذا شأن يخصني.



ولم يبدأ كالوم هودسون-أودوي أساسيا منذ عودة الدوري وقال لامبارد إنه يحتاج للسير على نهج الجناحين كريستيان بوليسيك وويليان في المباريات الأخيرة.



وسجل البرازيلي ويليان أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة بينما سجل اللاعب الأميركي هدفين في آخر خمس مباريات لتشيلسي بجميع المسابقات.



وتابع لامبارد: نرى ما يفعله كريستيان بوليسيك وويليان ويحتاج كالوم للظهور بأداء مشابه ويجب أن يجتهد يوميا للحصول على فرص في المباريات.