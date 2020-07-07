الاتحاد المصري يعلن عن تعديل موعد استئناف الدوري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري المحلي لموسم 2019 - 2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلا من السابع من ذات الشهر وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تبكير إقامة المباريات التي كان مقررا إقامتها يومي الانتخابات 11 و12 أغسطس.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء :من المقرر أن يعلن عن جدول المباريات فور ورود الموافقات الأمنية المطلوبة.

وقال المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم إن المسابقة ستستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررا.