بارتوميو: سيتيين سيستمر مع برشلونة في الموسم المقبل

قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، إن المدرب كيكي سيتيين سيستمر في منصبه الموسم المقبل رغم تقلص فرص الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إذ يتخلف الفريق بـ4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب.



وتعرضت محاولات برشلونة للاحتفاظ باللقب لضربة بالتعادل مع إشبيلية وسيلتا فيغو وأتلتيكو مدريد، لكن برشلونة استفاق أخيرا وفاز 4-1 على فياريال يوم الأحد الماضي وقال بارتوميو إنه يعتقد أن ناديه يسير في الطريق الصحيح.



وقال بارتوميو لمحطة (راك1) الإذاعية يوم الثلاثاء: سيستمر سيتيين بكل تأكيد. في الوقت الحالي أنا سعيد بطريقة أداء الفريق في المباريات الأخيرة ولقد تابعنا التحسن الذي فعله سيتيين، لقد ضخ بعض الأفكار الجديدة والحماس أيضا.



وقال سيتين إنه لا يعتقد أن منصبه على المحك وأبدى سعادته بطريقة أداء ناديه الحالي، وأبلغ مؤتمرا صحافيا قبل مواجهة إسبانيول في الدوري يوم الأربعاء: ليس لدي الشعور بأن الأمور ستتغير. لقد اعتدت التأقلم، أنا فقط أؤدي عملي ولدي شعور بأن الإدارة سعيدة بالعمل الذي نؤديه وكذلك هو حالي.



وأكد سيتيين أن برشلونة سيواصل الضغط على ريال مدريد حتى تنتهي آمال اللحاق بالمتصدر بشكل عملي، وأضاف: بكل تأكيد لا يزال بوسعنا الفوز بالدوري. هذا ممكن حسابيا ويجب أن نحتفظ بآمالنا حتى اليوم الأخير.



وتابع: يجب التركيز فقط على ما يمكن فعله ومحاولة تحقيق الفوز مع تقديم الأداء القوي والتطور. وإذا لم يكن بوسعنا الفوز فيمكننا أن نؤسس لمنصة انطلاق للموسم المقبل.