خماسية نظيفة لسيتي على نيوكاسل.. وشيفيلد يهزم وولفرهامبتون

عاد مانشستر سيتي إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا ومستحقا 5 - صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء في المرحلة الرابعة والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها عن فوز بيرنلي 1 - صفر على مضيفه وست هام يونايتد، وشيفيلد يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بنفس النتيجة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 69 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد نيوكاسل 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس التسجيل لسيتي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وجاء الهدف الثالث لمانشستر سيتي عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل فيديريكو فيرنانديز لاعب نيوكاسل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، ثم أضاف ديفيد سيلفا ورحيم ستيرلينغ الهدفين الرابع والخامس للفريق السماوي في الدقيقتين 66 و90.

ويأتي هذا الفوز، ليصالح مانشستر سيتي جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق المفاجئة صفر - 1 أمام مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية.