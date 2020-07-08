فهد المولد: بيان الاتحاد أصدره "شخص واحد"

رد فهد المولد، نجم نادي اتحاد جدة، على بيان إدارة الفريق التي أعلن فيه مغادرة اللاعب لمعسكر الفريق المقام في أبها، مضيفا أن من أصدر البيان شخص واحد دون تسميته,

وأصدر اتحاد جدة بيانا يوم الأربعاء يؤكد فيه مغادرة فهد المولد لمعسكر الفريق مطالبا بمستحقات مالية متأخرة، والتي نفاها النادي مضيفا في بيانه أن مغادرة المعسكر غير مبررة وسيحاسب اللاعب في وقت لاحق.

وعبر حسابه الشخصي في سناب شات، أكد المولد أنه سيوضح تفاصيلا إضافية متعلقة بسبب مغادرته لمعسكر الفريق دون التطرق لأي أسباب أخرى، وأن من أصدر البيان شحص واحد.

وكتب المولد "لم أتمنى أن تصل الأمور إلى أن يكون هذا هو الحل الأخير، ولكن بعد أن أصدر البيان سأوضح الحقيقة من بدايتها، والبيان أصدر عن طريق شخص واحد.

وتدرج المولد في الفئات السنية لنادي اتحاد جدة قبل أن يمثل الفريق الأول في عام 2011، وبرفقة النادي حقق 3 بطولات. وكان فهد قد جدد عقده مع الفريق في مايو من عام 2018 لأربعة مواسم.