فهد المولد والاتحاد.. خلافات متباعدة وعشق دائم

دائماً ما دخل نجم نادي الاتحاد فهد المولد في مواقف متخالفة مع إدارة ناديه إلا أنه يثبت حبه للنادي الوحيد في مسيرته بعد نهاية كل اختلاف بينه وبين مسيري الفريق الغربي.

ودخل المهاجم في خلاف مع إدارة الفريق الحالية بعدما غادر الأول المعسكر المقام في أبها ليصدر بيانا من الفريق يوضح فيه مغادرة المعسكر مطالبا بمستحقات متأخرة، وهو ما نفته إدارة النادي، ليقوم اللاعب بتوضيح مطالباته لاحقا عبر عدة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مبينا أنه سيكون أول العائدين للنادي الذي لا يفاضل بينه وبين آخر عند احترام مطالباته، وأوضح ذلك في عدد من التغريدات.

ويمثل فهد المولد الفريق الأول لنادي اتحاد جدة منذ 2011، وسبق له أن غاب عن التدريبات عدة مرات لأسباب مختلفة إلا أنه في كل مرة يعود للنادي المقلم دون الالتفات والعودة للخلافات.

وفي عام 2016، غاب المولد عن تدريبات الفريق 3 أيام لتقوم الإدارة حينها بإعلان ذلك عبر بيان لها، ما دفع محبوب الجماهير الاتحادية إلى الدفاع عن نفسه عبر منشور له في "إنستغرام". وبعدها بأشهر قليلة كان المولد عى أعتاب خروجه من الاتحاد قبل أن يتفق معه الرئيس الراحل أحمد مسعود ويبقى في الفريق حتى الآن.

وعند إعارته لنادي ليفانتي الإسباني، دائما ما عبر المولد عن اشتياقه للاتحاد وجماهيره "وصلت لدرجة أنني عندما أشاهد مباريات الاتحاد أبكي من اشتياقي للعودة واللعب معه، لكني دخلت في تحدي لإثبات نفسي هنا".

ودائما ما بين المولد حبه للاتحاد عبر تفاعله مع الجماهير في المباريات وبعدها، كما سبق له الاحتفال بقميص محمد نور، الذي يعد أسطورة النادي الغربي والمحبوب الأول للجماهير الاتحادية، ما عمق من علاقة اللاعب بالجماهير الصفراء والسوداء.