تعثرات توتنهام تعود بالتعادل مع بورنموث

أهدر توتنهام هوتسبير نقطتين ثمينتين في سعيه لاقتناص أحد المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم القادم، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه بورنموث يوم الخميس في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 49 نقطة في المركز التاسع بترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط خلف وولفرهامبتون، الذي يحتل المركز السادس، الذي يؤهل صاحبه للصعود إلى الدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

في المقابل، رفع بورنموث رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، ويتأزم موقفه في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة).

وعلى ملعب (غوديسون بارك)، فرض التعادل الإيجابي 1 - 1 نفسه على لقاء إيفرتون وضيفه ساوثهامبتون. وبادر داني إنجز بالتسجيل لمصلحة ساوثهامبتون، معوضا ركلة الجزاء، التي أهدرها زميله جيمس وارد في الدقيقة 28، لكن ريتشارليسون تعادل لإيفرتون في الدقيقة 43.

وبات إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة أمام ساوثهامبتون، صاحب المركز الثاني عشر.