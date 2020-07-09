ثنائية لصلاح في فوز ليفربول على برايتون

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين وصنع هدفا ثالثا، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3 - 1 على مضيفه برايتون يوم الأربعاء في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم تتويجه بلقب البطولة هذا الموسم منذ الشهر الماضي، إلى 92 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 23 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون، الذي تلقى خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم والثانية في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح صلاح التسجيل مبكرا لليفربول في الدقيقة السادسة، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة، فيما قلص لياندرو تروسارد الفارق، بتسجيله هدفا لبرايتون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل صلاح تألقه في المباراة، عقب تسجيله الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 76، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 19 هدفا، وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف خلف جيمي فاردي (المتصدر) مهاجم ليستر سيتي.

ويحلم صلاح بالحصول على جائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة، للموسم الثالث على التوالي، بعدما توج بها في الموسمين الماضيين، ليصبح اللاعب الثالث الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة العريقة بعد النجمين المعتزلين آلان شيرر وتيري هنري.