لوزانو يعيد نابولي للمركز الخامس

اقتنص نابولي فوزا صعبا 2 - 1 من ملعب مضيفه جنوى يوم الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل فيورنتينا مع ضيفه كالياري بدون أهداف.

وارتفع رصيد نابولي، الذي حقق فوزه السابع في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، إلى 51 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد جنوى، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة، عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وبادر درييس ميرتينز بالتسجيل لنابولي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن إدواردو جولدانيجا تعادل لجنوى في الدقيقة 49.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التعادل كثيرا، عقب تسجيل هيرفينغ لوزانو الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 66.