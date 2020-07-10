غياب مارسيلو عن ريال مدريد بسبب "الضامة"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، إصابة مدافعه البرازيلي مارسيلو في العضلة الضامة لفخذه اليسرى.

وذكر النادي الإسباني في بيان له عبر موقعه الإلكتروني: أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم لمارسيلو، بواسطة الفريق الطبي، أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة لفخذه اليسرى، وسيتم مراقبة عملية تعافيه من الإصابة.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، استبعد مارسيلو من قائمة الفريق الذي يواجه ديبورتيفو آلافيس يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه وغريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.