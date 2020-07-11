زياش يبدأ أول حصة تدريبية مع تشيلسي

خاض المغربي الدولي حكيم زياش أول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد تشيلسي الإنجليزي يوم السبت.

وأعلن تشيلسي قبل فترة عن تعاقده مع زيياش من صفوف أياكس أمستردام الهولندي مقابل نحو 40 مليون يورو، لكن اللاعب لم يشارك في أي حصة تدريبية للفريق. وانضم زياش إلى تشيلسي بعقد يمتد لخمسة أعوام وبدأ عصر اليوم المشاركة في استعدادات الفريق للموسم المقبل.

ولم يتواجد لاعبو تشيلسي في المران نظرا لارتباطهم بالمباراة أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق. وقضى زياش أربعة مواسم في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، توج خلالها بالعديد من الألقاب معه وقاده للصعود للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وبانضمام زياش، ارتفع عدد اللاعبين المغاربة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 16 لاعبا في تاريخ المسابقة منذ بدء نظامه الحديث موسم 1992 - 1993، حيث سبقه إلى ذلك أسماء عديدة مثل النجم المعتزل مصطفى حجي الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1998، الذي لعب لفريقي كوفنتري سيتي وأستون فيلا، ونور الدين نايبت قائد المنتخب المغربي السابق، الذي لعب لتوتنهام، بالإضافة لمروان الشماخ الذي لعب في أرسنال في الفترة ما بين عامي 2010 و2013.

وانضم زياش لقائمة من اللاعبين العرب المتواجدين حاليا بالدوري الإنجليزي، يتقدمهم النجم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي فاز بلقب هداف الدوري في آخر موسمين، حيث سجل في الموسم الأول 32 هدفا، قبل أن يسجل 22 هدفا في الموسم الماضي.