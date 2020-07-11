لاتسيو يواصل الابتعاد عن يوفنتوس ويخسر أمام ساسولو

المصدر: روما - د ب أ

واصل فريق لاتسيو نزيف النقاط في وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم وسقط على ملعبه أمام ضيفه ساسولو 1 - 2 يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدف سجله لويس البرتو في الدقيقة 33. ولكن الأوضاع اختلفت تماما في الشوط الثاني لصالح ساسولو الذي نجح في إدراك التعادل بواسطة جياكومو راسبادوري في الدقيقة 55 قبل أن يخطف فرانشيسكو كابوتو هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وخسر لاتسيو للمباراة الثالثة على التوالي بعد هزيمته أمام ضيفه ميلان صفر /3 ثم خسارته على ملعب ليتشي 1 - 2.

ومنذ استئناف فعاليات الدوري الإيطالي الشهر الماضي بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، خاض لاتسيو سبع مباريات حيث فاز ثلاث مرات وخسر في أربع مباريات.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني لكن الفارق مع يوفنتوس المتصدر اتسع إلى سبع نقاط، فيما حصد ساسولو ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن.

وبإمكان اتالانتا صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة أن يتقدم لمركز الوصيف إذا نجح في الفوز على مضيفه يوفنتوس في وقت لاحق.