أتلتيكو يعبر ريال بيتيس بعشرة لاعبين

عزز فريق أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم واقترب بشكل كبير من حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما تغلب على ضيفه ريال بيتيس 1 - صفر مساء السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام أشبيلية صاحب المركز الرابع، الذي يخوض مباراته في المرحلة أمام ريال مايوركا يوم الأحد، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحسم أتلتيكو المباراة والنقاط الثلاث بهدف وحيد سجله النجم دييغو كوستا في الدقيقة 74. وحقق أتلتيكو مدريد الفوز رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد ماريو هيرموسو في الدقيقة 57.