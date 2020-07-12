أتلتيك بلباو يعود للانتصارات بثنائية ليفانتي

عاد أتلتيك بلباو لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا صعبا 2 - 1 من ملعب مضيفه ليفانتي اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة، التي شهدت فوز إيبار 2 - صفر على مضيفه إسبانيول.

وارتفع رصيد بلباو، الذي خسر مباراتيه الماضيتين في البطولة أمام ريال مدريد وإشبيلية، إلى 51 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين خلف خيتافي، الذي يحتل المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. وربما يعيد خيتافي فارق النقاط الخمس، الذي يفصله عن بلباو، حال فوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس غدا الاثنين في المرحلة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد ليفانتي، الذي فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر راؤول غارسيا بتسجيل هدف مبكر لبلباو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 45، في حين قلص ليفانتي الفارق، عقب إحراز لاعبه إنيس باردي هدفه الوحيد في الدقيقة 71.

من جانبه، عزز إيبار آماله في البقاء بالمسابقة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه إسبانيول في وقت سابق. وارتفع رصيد إيبار إلى 39 نقطة في المركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد إسبانيول، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية منذ المرحلة الماضية، عند 24 نقطة في قاع الترتيب.

وافتتح إيدواردو ايكسبوزيتو التسجيل لإيبار في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 36 من متابعة لركلة جزاء أخرى قام بإهدارها.