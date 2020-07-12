رونالدو يسجل ثنائية في تعادل يوفنتوس المتأخر مع أتالانتا

أهدر فريق يوفنتوس فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم وتعادل بصعوبة شديدة مع ضيفه أتالانتا 2 - 2 يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز روما على مضيفه بريشيا 3 - صفر. وعلى ملعب اليانز ستاديوم في تورينو، تعادل يوفنتوس بصعوبة شديدة مع ضيفه أتالانتا بعد أن خسر في الجولة الماضية على ملعب ميلان 2 - 4 .

وظل يوفنتوس في الصدارة برصيد 76 نقطة ويحل لاتسيو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة ثم اتالانتا في المركز الثالث برصيد 67 نقطة. ونجح يوفنتوس في العودة مرتين أمام اتالانتا بهدفين من ضربتي جزاء حملا توقيع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

البداية كانت عن طريق المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الذي تقدم بهدف لأتالانتا في الدقيقة 16 ثم حصل يوفنتوس على ضربة جزاء ترجمها رونالدو لهدف التعادل في الدقيقة 55. وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 80 لكن يوفنتوس حصل على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل منها رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه.

وعلى ملعب ماريو ريجامونتي، حسم روما الفوز على بريشيا في الشوط الثاني بثلاثة أهداف حملت توقيع الأرجنتيني فيدريكو فازيو والكرواتي نيكولا كالينيتش ونيكولا زانيولو في الدقائق 48 و62 و74.

ورفع روما رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بريشيا عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.