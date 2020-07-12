سيتي يواصل الاكتساح ويهزم برايتون بخماسية

لقن فريق مانشستر سيتي مضيفه برايتون درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 21 وأضاف غابريل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 44 ثم أضاف سترلينغ الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 53، ثم سجل برناردو سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 56 قبل أن يسجل سترلينغ الهدف الخامس بمساعدة لاعبي برايتون في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 21 نقطة خلف ليفربول، الذي توج بالفعل بلقب الدوري، وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا الفوز هو الثالث والعشرين لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة عشر لبرايتون مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 12 مباراة.