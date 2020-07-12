هاميلتون يتوج بسباق جائزة ستيريا الكبرى

استعاد لويس هاميلتون، بطل العالم، توازنه في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بعد بداية محبطة للموسم الذي بدأ متأخرا بسبب وباء فيروس كورونا، بفوز مقنع بسباق جائزة ستيريا الكبرى اليوم الأحد.

وحقق سائق فريق مرسيدس فوزه الـ85 في مسيرته ولم يتمكن أي سائق من تحديه بعد أن بدأ السباق من مركز الإنطلاق الأول على مضمار ريد بول رينج في سبيلبيرج، بالنمسا، البالغ طوله 4.318 كيلومترا.

وحافظ فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون في فريق مرسيدس، بصدارته لتريتب السائقين بعدما احتل المركز الثاني، بينما جاء ماكس فيرستابين،سائق ريد بول، في المركز الثالث.

وتواصلت البداية الكارثية لفريق فيراري هذا الموسم بعدما اصطدم تشارلز لوكلير بزميله سيباستيان فيتيل في اللفة الأولى، ليخرج الثنائي من السباق.