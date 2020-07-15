بيرباتوف ينصح بيل بالرحيل عن ريال مدريد

يعتقد ديميتار برباتوف مهاجم بلغاريا السابق، أن فترة غاريث بيل مع ريال مدريد قد انتهت بعد تصرفه غير المحترم خلال فوز فريقه 2-صفر على ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وأغضب الجناح الويلزي جماهير ريال مدريد حينما كان يتظاهر بالنوم بوضع كمامة على وجهه أثناء مشاهدة المباراة في المدرجات.

وقال بيرباتوف في تصريحات صحفية "غاريث بيل يتصدر عناوين الصحف مرة اخرى بتظاهره بالنوم في المدرجات عندما وجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية أو البدلاء. "عندما شاهدت ذلك لم استطع تصديقه. رأيته يضع كمامة على عينيه ويتظاهر بالنوم. لا يمكنني مساندة هذا التصرف. هذه عدم احترافية وعدم احترام لريال مدريد. "ريال مدريد بحاجة لإيجاد حل لأزمة بيل. هذا ليس جيدا للاعب أو

الفريق".

ويعتقد بيرباتوف مهاجم مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير السابق أن بيل، الذي انضم لريال مدريد من توتنهام في 2013، يجب عليه الرحيل.

وأضاف "الحل الوحيد لبيل هو رحيله عن ريال مدريد. إذا كنت مشجعا لريال مدريد وشاهدت لاعبا لا يحترم الفريق بهذا الشكل، سيكون موقفا من الصعب تحمله. "يجب على بيل أن يجد حلا لمشكلته، حتى لو اضطر للانتقال إلى أي فريق على سبيل الإعارة. كان ما فعله بمثابة استعراض للقوة. كان الأمر وكأنه يقول ‭'‬ضعوني في التشكيلة الأساسية أو سأفعل ما يحلو لي‭'‬".