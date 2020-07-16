كلوب: أخطاؤنا أمام أرسنال أكبر من أن يتم تجاوزها

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن أخطاء فريقه في الهزيمة 2-1 أمام مستضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء كانت أكبر من أن يتجاوزها البطل ويقلب النتيجة لصالحه رغم سيطرته على المباراة.

وبعد تأخره بهدف في الدقيقة 20 استغل أرسنال خطأين من المدافع فيرجيل فان ديك والحارس أليسون بيكر ليحرز هدفين وينهي آمال ليفربول في الوصول إلى عدد قياسي من النقاط في الدوري الممتاز.

وأبلغ كلوب الصحافيين بعد المباراة "عندما ترتكب مثل هذه الأخطاء فلا يمكنك الفوز بمباراة كرة قدم أو يجب أن تكون محظوظا حقا لتحقق الفوز. لم نكن محظوظين. كل الأخطاء كانت كبيرة. التسجيل والتقدم 1-صفر ثم التراجع. كلنا بشر وربما كان الأمر سوء حكم على الوضع".

ومنذ حصد اللقب قبل سبع جولات من النهاية خسر ليفربول ثماني نقاط في خمس مباريات بينما كان خسر سبع نقاط فقط قبل ذلك. وقال كلوب "أشعر بخيبة أمل من النتيجة بالطبع. "الإحصاءات التي شاهدتها كانت 24-3 (تسديد على المرمى) واستحواذ 70 في المئة مقابل 30 في المئة وهذا استثنائي. لكن النتيجة هي الحقيقة وعلينا تقبل ذلك ونحن مسؤولون عن هذه النتيجة، علينا التأكد من عدم تكرار مثل هذه الأشياء مرة أخرى".

ويملك ليفربول 93 نقطة ويمكن أن يصل إلى 99 نقطة لو انتصر على ضيفه تشيلسي ثم نيوكاسل يونايتد في آخر مباراتين. ويملك مانشستر سيتي الرقم القياسي بحصد 100 نقطة وكان ذلك في

موسم 2017-2018.