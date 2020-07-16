مستوى يوفنتوس "المتذبذب" يحير مدربه ساري

يقول ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس إنه "متحير" بسبب تذبذب أداء بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد تعادل صاحب الصدارة 3-3 مع ساسولو أمس الأربعاء.

ولا يزال يوفنتوس، المنفرد بالصدارة بفارق سبع نقاط عن أقرب الملاحقين قبل خمس جولات من نهاية الموسم، قريبا من الفوز بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

لكن الفضل في ذلك يعود بدرجة كبيرة أيضا إلى تذبذب أداء انتر ميلان أقرب الملاحقين وتعثر لاتسيو الثالث مؤخرا.

وقال ساري "أحيانا نعطي الانطباع بأن لدينا قدرات كبيرة للغاية وفي أحيان أخرى أشعر بالحيرة في أمر الفريق لسماحه للخصوم بدخول منطقة جزائنا بسهولة".

وحصد يوفنتوس ألقابه الخمسة الأخيرة تحت قيادة ماسيميليانو أليجري عندما كان الفريق يتفوق بكل جدارة لكن دون إبداع أو متعة في الأداء.

وتعاقدت إدارة النادي مع ساري من أجل إضفاء طابع المتعة والجمال على الأداء وهو ما نجح فيه لكن ليس للدرجة التي كان يطمح يوفنتوس إليها أيضا.

وفي آخر ثلاث مباريات أحرز يوفنتوس سبعة أهداف واهتزت شباكه تسع مرات وحصل على نقطتين فقط. وأهدر الفريق تقدمه بهدفين مرتين خلال ذلك أيضا.

وعلق ساري على ذلك قائلا "بعد تقدمنا 2-صفر كان من المفترض أن نبقي ساسولو في نصف ملعبه عن طريق السيطرة على الكرة.. لكننا بالغنا في التقدم من أجل التهديف.. وتركنا فراغا كبيرا في وسط الملعب، كان ذلك بمثابة إهدار للطاقة.. وكان علينا بذل المزيد من الجهد لإبقاء المنافس في نصف ملعبه".

ولم يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأداء المعهود منه بينما منحته صحيفة غازيتا ديلو سبورت الرياضية المحلية معدل أداء بلغ 50 في المئة فقط وكان المعدل الأقل بين لاعبي فريقه.