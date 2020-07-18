أتالانتا يتعادل مع فيرونا ويهدر فرصة خطف المركز الثاني

المصدر: روما - د ب أ

أهدر فريق أتالانتا فرصة استعادة وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه فيرونا 1 - 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وتقدم المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا بهدف لاتالانتا في الدقيقة 50 لكن بعد تسع دقائق فقط أدرك ماتيو بيسينا التعادل لفيرونا.

وحصد أتالانتا نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الرابع وبفارق الأهداف خلف إنتر ميلان الوصيف.

ويلتقي إنتر ميلان مع مضيفه روما غدا الأحد، فيما يلتقي لاتسيو يوم الاثنين في مباراة قمة مع مضيفه يوفنتوس، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة. أما فيرونا فحصد بدوره نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع.