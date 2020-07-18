الرائد يجدد عقد مدربه هاسي

أعلن نادي الرائد يوم السبت عن تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بيسنيك هاسي بعد انتهاء عقده السابق.

وأوضح نادي الرائد في بيانه الرسمي: أنهى رئيس الرائد الأستاذ فهد المطوع قبل قليل وبشكل رسمي تجديد عقد مدرب الفريق الأول السيد بيسنيك هاسي والطاقم المساعد له”. ويأتي تجديد الرائد مع الألباني هاسي بعد نهاية عقده السابق ويأتي هذا التجديد امتداداً لخطة الإدارة في الاستقرار الفني بالنادي المرحلة المقبلة”.

وتولى هاسي تدريب نادي الرائد في صيف عام 2018 حيث سبق له تدريب إندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني وليغيا وارسو البولندي.

ويحتل الرائد حالياً المركز السابع في جدول ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة من 22 جولة خاضها الفريق الكروي حيث انتصر في 9 مباريات وتعادل 5 وخسر 8 مباريات.