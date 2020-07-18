بيرنلي يعبر نوريتش بثنائية نظيفة

تغلب فريق بيرنلي على مضيفه نوريتش سيتي 2 - صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهبط نوريتش بالفعل قبل فترة لدوري البطولة الإنجليزية وأبقت عليه الهزيمة في المركز العشرين الأخير برصيد 21 نقطة فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم كريس وود بهدف لبيرنلي في الدقيقة 50 ثم استفاد الفريق من هدف عكسي سجله بن غودفري لاعب نوريتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80. ولعب نوريتش أوقاتا كثيرة من المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد إميليانو بوينديا في الدقيقة 35 ويوزيب دراميتش في الدقيقة 48.