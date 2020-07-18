جيسوس على أعتاب العودة إلى بنفيكا

أفادت تقارير إعلامية برازيلية اليوم الجمعة بأن المدرب جورجي جيسوس سيترك تدريب فلامنغو من أجل العودة لتدريب فريق بنفيكا البرتغالي.

ومدد جيسوس الذي يبلغ من العمر 65 عاما والفائز بالدوري وكوبا ليبرتادوريس مع فلامنغو، عقده حتى يونيو 2021. ووفقا لمنصة "غلوبو سبورت" الإلكترونية، كان عرض بنفيكا مغريا بالنسبة له في خضم أزمة فيروس كورونا في البرازيل.

ووفقا للتقارير، من المتوقع أن يحصل جيسوس على عقد مدته ثلاث سنوات، وثلاثة ملايين يورو في الموسم. وتولى جيسوس تدريب بنفيكا خلال الفترة من 2009 إلى 2015 وفاز بالدوري البرتغالي ثلاث مرات خلال هذه الفترة.