رسمياً.. جيسوس يعود إلى بنفيكا بعد 5 أعوام

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي عن رحيل البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليعلن لاحقا ناديه السابق بنفيكا عن تعاقده معه.

وأوضح فلامنغو أن مدرب الهلال السابق، قرر الرحيل عن التدريب بناء على قرار شخصي حيث يطمح المدرب في العودة إلى البرتغال، وأضاف "نيابة عن مجلس الإدارة بالكامل، و42 مليونًا من عشاق فلامنغو الذين يشكلون أكبر نادٍ جماهيري في العالم، نتقدم بخالص الشكر له وجهازه الفني، كل ما قاموا به، متمنين لهم مواصلة الحفاظ على النجاح الهائل الذي حققوه معنا. وكان فلامنغو جدد عقد جيسوس في يونيو الماضي حتى انتهاء موسم 2020 - 2021.

وكان جيسوس حقق إنجازات كبيرة مع فلامنغو، حيث قاد الفريق للتتويج ببطولتي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس 2019 بعد غياب طويل، وكذلك كأس السوبر البرازيلي وكأس سودأمريكانا وكأس جوانابارا وبطولة كاريوكا 2020، وكذلك فضية كأس العالم للأندية.

وعقب رحيله عن فلامنغو، أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن تعاقده رسميًا مع جورجي جيسوس، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.