زيدان يثير الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد

أثار الفرنسي زين الدين زيدان شكوكا حول مستقبله في منصب المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني.

وتوج النادي الملكي تحت قيادة زيدان بلقب الدوري الإسباني أمس الأول الخميس عبر الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف. ويتبقى لزيدان عامان في عقده مع ريال مدريد لكنه رفض التأكيد على بقائه مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" اليوم السبت "لدي عقد هنا لكن لا يمكن أبدا أن تعرف ما الذي سيحدث، لا أتحدث عما سيحدث في الموسم المقبل أو العام الذي يليه، أنا مرتبط بعقد وأشعر بالسعادة هنا، وسعيد بما أقوم به لكن لا يمكن أبدا التنبؤ بما سيحدث في كرة القدم".

وأشار "لهذا أشعر بالاسترخاء بشأن مستقبلي لأنه في عالم كرة القدم قد تتغير الأمور بين عشية وضحاها، لا أعرف ما الذي سيحدث تحديدا في المستقبل".