وست هام يقترب من ضمان البقاء بثلاثية واتفورد

اقترب فريق وست هام من ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة في الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وسجل أهداف وست هام ميشيل أنطونيو وتوماس سوسيك وديكلان رايس في الدقائق السادسة والعاشرة و36 على الترتيب، فيما سجل هدف واتفورد الوحيد تروي ديني في الدقيقة 49.

ورفع وست هام رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق ست نقاط عن المنطقة المهددة بالهبوط ليقترب بقوة من البقاء في الدوري الممتاز. وفي المقابل، توقف رصيد واتفورد عند 34 نقطة في المركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المهددة بالهبوط.

وهذا هو الفوز العاشر لويستهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 19 مباراة والتعادل في سبع مباريات, وهذه هي الخسارة رقم 18لواتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في عشر.