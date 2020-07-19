عبدالله الشنقيطي لاعباً للنصر لثلاثة أعوام

أعلن نادي النصر، اليوم الأحد، عن التوقيع مع المدافع عبدالله الشنقيطي لمدة 3 سنوات قادمة قادماً من صفوف فريق الأنصار.

وقال النادي في بيانه: “وقعت إدارة نادي النصر عقداً رسمياً مع الكابتن عبدالله الشنقيطي بعقدٍ يمتد لثلاث سنوات وذلك بعد أن اتفقت إدارة النادي على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب مع ناديه الأنصار”.

وتعد هذه الصفقة هي الثالثة للعالمي خلال يومين فقط، حيث تم التوقيع الرسمي مع عبدالفتاح عسيري بالإضافة إلى شراء المدة المتبقية من عقد عبدالعزيز العلاوي من ناديه أُحد.

ويستعد فريق النصر لخوض المباريات المتبقية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، ويحتل النصر المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة بعد مرور 22 جولة.