ميلان يسحق بولونيا بخماسية

تقدم فريق ميلان للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ضيفه بولونيا 5 -1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وفي مباريات أخرى، أهدر اتالانتا فرصة استعادة الوصافة بتعادله مع مضيفه فيرونا 1 - 1 كما تعادل كالياري مع ضيفه ساسولو 1 - 1.

وعلى ملعب سان سيرو، سجل ميلان هدفين في الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشوط الثاني في شباك بولونيا ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس والتركي هاكان تشانهانوغلو في الدقيقتين العاشرة و24 ثم رد الياباني تاكيهيرو تومياسو بهدف لبولونيا قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الاول. وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني سجل الجزائري إسماعيل بن ناصر الهدف الثالث لميلان وتبعه الكرواتي أنتي ريبيتش بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 57 قبل أن يختتم دافيد كالابريا التسجيل في الوقت بدل الضائع. الفوز رفع رصيد ميلان إلى 56 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بولونيا عند 43 نقطة في المركز العاشر.

ويلتقي إنتر ميلان مع مضيفه روما غدا الأحد فيما يلتقي لاتسيو يوم الاثنين في مباراة قمة مع مضيفه يوفنتوس الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة.

وعلى ملعب سيردينيا ارينا، تقدم فرانشيسكو كابوتو بهدف لساسولو في الدقيقة 12 ثم أدرك جواو بيديو جلفاو التعادل لكالياري في الدقيقة 63. ولعب كالياري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد أندريا كاربوني لحصوله على إنذارين.

ورفع ساسولو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن مقابل 42 نقطة لكالياري في المركز الحادي عشر.