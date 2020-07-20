الشباب يوقع مع المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا

أعلنت إدارة الشباب يوم الأحد برئاسة خالد البلطان التوقيع مع المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا لمدة موسمين بعد رفض المدرب السابق غارسيا تمديد عقده.

وكان لويس غارسيا رفض تمديد عقده إلى نهاية الموسم الحالي، مشترطا تمديده لعام إضافي لتلقيه عرضا من ناد آخر بحسب بيان الشباب السابق.

وسبق لكايشينيا العمل كمساعد لجوزيه بيسيرو عندما قاد النتخب السعودي قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية في ليريا وناسيونال البرتغاليين ومنهما إلى سانتوس لاغونا المكسيكي، عندما أشرف على دجانيني مهاجم أهلي جدة السابق، قبل التوجه إلى الغرافة ورينجرز الأسكتلندي وكروز أزول المكسيكي.