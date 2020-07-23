إنتر يتعادل مع فيورنتينا.. وهبوط بريشيا

واصل إنتر نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه فيورنتينا اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت باقي نتائج مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز بارما 2 - 1 على ضيفه نابولي، وروما على مضيفه سبال 6 - 1، وجنوى على مضيفه سامبدوريا 2 - 1، وليتشي على ضيفه بريشيا 3 - 1، في حين تعادل تورينو مع ضيفه فيرونا 1 - 1.

وأهدر إنتر فرصة معاودة التقدم للمركز الثاني في ترتيب المسابقة، حيث أصبح في جعبته 73 نقطة، بفارق نقطة خلف أتالانتا، فيما ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

من جانبه، تقدم روما للمركز الخامس المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، عقب فوزه الكبير 6 - 1 على مضيفه سبال.

وارتفع رصيد روما إلى 61 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد سبال، الذي تأكد هبوطه رسميا في وقت سابق من الموسم الحالي، عند 19 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وتقدم روما بهدف مبكر حمل توقيع نيكولا كالينيتش في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل ألبيرتو شيري لسبال في الدقيقة 24، غير أن كارليس بيريز أعاد التقدم لروما من جديد، بإحرازه الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 38. وأضاف أليكسندر كولاروف الهدف الثالث لروما في الدقيقة 47، في حين سجل برونو بيريز الهدفين الرابع والخامس لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقتين 52 و75، واختتم نيكولو زانيولو مهرجان الأهداف في الدقيقة 90. وبات بريشيا ثاني الفرق الهابطة رسميا للدرجة الثانية رفقة سبال، عقب خسارته 1 - 3 أمام مضيفه ليتشي.

وتجمد رصيد بريشيا عند 24 نقطة في المركز قبل الأخير، بفارق ثماني نقاط خلف مراكز الأمان، قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم، في حين ارتفع رصيد ليتشي إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، لينعش آماله من جديد في البقاء بالمسابقة وتفادي الهبوط. وأحرز جيانلوكا لابادولا الهدفين الأول والثاني لليتشي في الدقيقتين 22 و32، لكن دانييلي ديسينا قلص الفارق بتسجيله هدفا لبريشيا في الدقيقة 63.

وأطلق ليتشي رصاصة الرحمة على آمال بريشيا في التعادل، عقب إحراز ريكاردو سابونارا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.