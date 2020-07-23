ليفربول يتجاوز تشيلسي بخماسية في ليلة التتويج

احتفل ليفربول بليلة حصوله على كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا كبيرا 5 -3 على ضيفه تشيلسي، الأربعاء، في قمة مباريات المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم فوزه بالبطولة رسميا منذ الشهر الماضي قبل سبع مراحل على نهاية المسابقة، إلى 96 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد تشيلسي، الذي تلقى خسارته الثانية عشرة في البطولة هذا الموسم عند 63 نقطة، ليبقى في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وبات يتعين على تشيلسي الحصول على نقطة التعادل على الأقل في لقائه مع ضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة للبطولة يوم الأحد القادم، من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي للمسابقة، دون النظر لنتيجة مباراة ليستر سيتي، صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة وضيفه مانشستر يونايتد، التي ستقام في نفس اليوم بالمرحلة ذاتها.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي حصول ليفربول على كأس البطولة، الغائبة عنه منذ 30 عاما، بعد لقاء تشيلسي، الذي جرى بملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر، بالنظر إلى أن هذه المناسبة التاريخية ستتميز باحتفال فريد مصمم لتكريم جماهير ليفربول الذين تغيبوا عن الملعب بسبب إقامة المباريات بدون جمهور ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وفي المباراة الأخيرة لليفربول على ملعب (آنفيلد) خلال الموسم الحالي، افتتح نابي كيتا التسجيل لمصلحة للفريق الأحمر في الدقيقة 23، قبل أن يضيف ترينت أليكسندر أرنولد والهولندي جورجينيو فينالدوم الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و43.

وقلص الفرنسي أوليفييه جيرو الفارق بتسجيله الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن البرازيلي روبيرتو فيرمينو أضاف الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 55.

واستغل تشيلسي حالة الهدوء التي طغت على أداء ليفربول، ليحرز تامي أبراهام وكريسيتان بوليسيتش هدفين للفريق اللندني في الدقيقتين 61 و73. وبينما حاول تشيلسي إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، أحرز البديل أليكس أوكسلايد تشمبرلين الهدف الخامس لليفربول في الدقيقة 84.

بتلك النتيجة، ثأر ليفربول لخسارته صفر - 2 أمام تشيلسي بالدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في مارس الماضي، علما أن هذا هو الفوز الثالث على التوالي لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب على الفريق الأزرق ببطولة الدوري.