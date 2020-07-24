تقارير إيطالية: والد ميسي يعمل على انتقال ابنه إلى إنتر

أفادت تقارير صحافية إيطالية يوم الخميس، بأن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتواجد في ميلان للتفاوض حول إمكانية انتقال نجله إلى إنتر ميلان.

وبحسب راديو "راي سبورت" الإيطالي، فإن والد ميسي سيكون في ميلان لبحث إمكانية انتقال ميسي إلى إنتر ميلان، كما رجح أن النادي الأزرق والأسود هو المرشح الأول للتعاقد مع ليونيل ميسي حال رحيله عن برشلونة.

وكان ميسي أدلى بتصريحات عاطفية بعد تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني يوم الخميس الماضي قائلا "لقد كنا فريقا غير متسق وضعيف وتعرض لهزائم كثيرة، كان من السهل تسجيل الأهداف ضدنا والخسارة أمام أي فريق، نشعر بإحباط شديد، ويجب أن ننتقد أنفسنا".

وأضاف: ريال مدريد فعلوا ما عليهم، لم يخسروا أي مباراة منذ استئناف الدوري، الأمر يستحق الثناء، لكننا ساعدناهم من خلال الهزيمة في مباريات كان يجب ألا نخسرها، ونحن بحاجة إلى إجراء العديد من التغييرات، وقلت ذلك كثيرا، إذ واصلنا اللعب كما نحن عليه الآن سيكون من الصعب الفوز بدوري الأبطال.

واختتم حينها "المشجعون غاضبون من كل ما حدث هذا الموسم وهذا طبيعي، ونحن غاضبون أيضا، والفريق بشكله الحالي لن يكون بمقدوره تحقيق الألقاب، ريال مدريد استحق الفوز بلقب الليغا، لأنه لم يخسر عقب استئناف الموسم بعد جائحة كورونا“.