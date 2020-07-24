رودجرز: الضغوط على يونايتد أكثر من ليستر

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، اليوم الجمعة، إن مانشستر يونايتد يواجه ضغوطا أكبر من فريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث يعتمد على المكافآت المالية السخية التي يحصل عليها مقابل الظهور في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

ويتأخر ليستر سيتي صاحب المركز الخامس بنقطة واحدة عن يونايتد، وسيضمن إنهاء الموسم في المربع الذهبي حال فوزه على مانشستر في ملعب كينغ باور يوم الأحد في آخر مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز. وستحدد نتيجة مباراة تشيلسي أمام ولفرهامبتون واندررز مصير يونايتد.

وإذا خسر تشيلسي سيكون التعادل كافيا ليونايتد للتأهل بينما سينهي ليستر الموسم في المركز الرابع بفارق الأهداف وسيعود لدوري الأبطال لأول مرة في ثلاث سنوات.

وأبلغ رودجرز الصحافيين "يوجد اختلاف. نتوق للتأهل لدوري الأبطال لكن فريقا بحجم مانشستر يونايتد يجب أن يشارك في البطولة، عندما يكون إنفاق النادي بهذا الحجم .. فإنه يحتاج إلى

التأهل، نرغب في التأهل لكن إذا لم يحدث فإننا سنشعر بأن الموسم كان جيدا أيضا".