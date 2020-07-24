سوزا يكشف معاناته مع فيروس كورونا

كشف البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب نادي أهلي جدة، تفاصيل إصابته مجدداً بفيروس كورونا المستجد شارحا معاناته مع المرض.

وكتب دي سوزا عبر حسابه على تويتر يوم الجمعة "في 17 يونيو بدأت أعاني من أعراض كوفيد-19 من صداع مستمر وآلام بالجسم، وبعدها بثلاثة أيام في 20 يونيو أجريت أول اختبار وكان إيجابياً، عزلت نفسي في المنزل لمدة 15 يوماً بدون عائلتي، وفي 4 يوليو الحالي خضعت لاختبار آخر لمعرفة ما إذا كان بإمكاني العودة إلى السعودية، وكان الاختبار سلبيا، لذلك سافرت، اليوم جاءت المفاجأة أن الاختبار الذي أجريته في السعودية جاء إيجابياً، ولكن مر 37 يوماً منذ بدء ظهور أعراض كوفيد-19. كنت أعاني من الصداع وآلام في الجسم لمدة ثلاثة أيام فقط، وهذا يعني أنني غير مصاب بأعراض لأكثر من 33 يومًا".

وأضاف لاعب الوسط البرازيلي "سأطيع السلطات الصحية المحلية، ولكن أود أن أوضح أنه من خلال منظمة الصحة العالمية وأيضاً من خلال الفحص الذي خضعت له في البرازيل حصلت على حصانة ضد الفيروس ولا يمكنني نقل العدوى لأي شخص. شكرا للأهلي على كل الدعم".

ويستعد أهلي جدة لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من الشهر المقبل بعد توقف منذ آذار الماضي بسبب فيروس كورونا، ويحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 22 جولة، متأخرا بفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر قبل ثماني جولات على النهاية.