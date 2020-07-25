إنتر ميلان يستعيد المركز الثاني بثلاثية جنوى

استعاد فريق إنتر ميلان وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه جنوى 3 - صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة والتي شهدت فوز بارما على مضيفه بريشيا 2 - 1.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أتالانتا صاحب المركز الثالث والذي تعادل مع مضيفه ميلان 1 - 1 أمس الجمعة، فيما يحل لاتسيو في المركز الرابع برصيد 72 نقطة ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 80 نقطة. وتوقف رصيد جنوى عند 36 نقطة في المركز السابع عشر بفارق أربع نقاط عن ليتشي صاحب المركز الثالث من القاع.

وتقدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 34 بضربة رأس مستغلا تمريرة كريستيانو بيراغي. وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة سجل صانع اللعب التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني لإنتر بتسديدة رائعة بعدما تلقى تمريرة من فيكتور موسيس. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل لوكاكو الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميلان بعد تمريرة حاسمة من مارسيلو بروزوفيتش.

وحقق إنتر ميلان فوزه الثاني والعشرين في الموسم الحالي مقابل عشرة تعادلات وأربع هزائم. ومنذ استئناف موسم الدوري الإيطالي الشهر الماضي بعد توقف ثلاثة أشهر بفعل جائحة كورونا، حقق إنتر ستة انتصارات مقابل أربعة تعادلات وهزيمة واحدة.