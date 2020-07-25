جوليانو ينفي رحيله.. ويؤكد استمراره مع النصر

نفى البرازيلي جوليانو لاعب وسط النصر، أنباء مغادرته الفريق ومقابلته مسؤولي نادي فنربخشه التركي خلال الفترة الماضية.

وقال جوليانو لصحيفة ASpor التركية "لم ألتق أي مندوب من قبل النادي التركي أو أتلق اتصالا أثناء تواصلي مع إدارة نادي النصر بشأن حقوقي المالية، وسددت إدارة النصر جميع مستحقاتي المالية، بعد أن خصمت 15% من رواتبي الشهرية كحال بقية زملائي اللاعبين بسبب فيروس كورونا، ولم يتبق لي في ذمة إدارة النادي أي مبلغ مالي، وسأواصل اللعب فيه ولن أفسخ عقدي الاحترافي".

وكان النادي العاصمي تعاقد مع جوليانو في الصيف قبل الماضي من صفوف فريق فنربخشة التركي، وحقق اللاعب برفقة الفريق بطولة الدوري لموسم 2018 - 2019 وكأس السوبر 2019.