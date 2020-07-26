دي بروين يعادل رقم هنري.. ويتوج بـ"أفضل صانع"

تصدر البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، ترتيب صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما صنع 20 هدفا في الموسم الذي انتهى اليوم الأحد.

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الشهر الماضي قبل سبع مراحل على نهاية المسابقة، للمرة الأولى منذ 30 عاما. وكان الفرنسي تييري هنري نجم نادي أرسنال وصل إلى أعلى رقم في صناعة الأهداف بموسم 2002 - 2003.

وجاء في المركز الثاني لصانعي الأهداف ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول بعد أن صنع 13 هدفا وحل ثالثا أندرو روبرتسون لاعب ليفربول بعد أن صنع 12 هدفا، وتقاسم محمد صلاح لاعب ليفربول وديفيد سيلفا، لاعب تشيلسي، وسون هيونغ مين، لاعب توتنهام، المركز الرابع وصنع كل منهم عشرة أهداف.