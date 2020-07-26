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16 شباكاً نظيفة.. تتوج إديرسون بأفضل حارس

المصدر: لندن - د ب أ
حافظ على نظافة شباكه 16 مرة
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تصدر إديرسون مورايش حارس مانشستر سيتي، صدارة ترتيب أكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة شباكهم طوال منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي انتهت اليوم الأحد.

وحافظ حارس مرمى مانشستر سيتي على نظافة شباكه في 16 مباراة بالدوري، وجاء نك بوب حارس مرمى بيرنلي في المركز الثاني، بعد أن تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، ثم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد وروي باتريشيو حارس وولفرهامبتون ودين هيندرسون حارس شيفيلد يونايتد وأليسون بيكر حارس ليفربول وكاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي حيث تمكن هؤلاء من الحفاظ على نظافة شباكهم في 13 مباراة.

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الشهر الماضي قبل سبع مراحل على نهاية المسابقة، للمرة الأولى منذ 30 عاما.

كلمات دالّة

#مانشستر سيتي, #دي خيا, #بوب
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