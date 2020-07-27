فيلكس لـ"العربية": المقارنة برونالدو تقلقني.. وأحلم بتحقيق "الأبطال"

أكد النجم الشاب جواو فيلكس، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن مقارنته بكريستيانو رونالدو تجعله فخورا إلا أنها تقلقه لأنه يود صناعة تاريخه الخاص، مضيفاً بأن حلمه هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد.

وفي مقابلة خاصة مع "العربية" قال جواو فيلكس: أحب أن أقارن بكريستيانو رونالدو ولكن أريد صناعة تاريخي الخاص لذلك ليست جميع المقارنات جيدة،

وأضاف ذو الـ20 عاما: كنت صغيرا جدا في بورتو ولم أكن مرتاحا هناك لذلك ذهبت إلى بنفيكا بعدها. تمثيل المنتخب البرتغالي كان دائما حلمي وسعيد أني حققته.. حلمي تحقيق دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد.

وزاد: أتطور كثيراً تحت إشراف وقيادة سيميوني وأنا سعيد جدا بهذا لأنه دائما يشعرني بأني أستطيع بذل المزيد، فهو يساعدني والقدوم إلى أتلتيكو مدريد خطوة كبيرة بالنسبة لي.

وفي مقارنته بين الدوريين الإسباني والبرتغالي، كشف فيلكس: الدوري الإسباني سريع جدا وفيه الكثير من التنافس وهو أصعب من نظيره في البرتغال.

وأشاد فيلكس بدور رونالدو القيادي في المنتخب وأن الأسطورة البرتغالي دائما ما يعمل على مساعدته ويسدي له النصائح عند قدومه إلى أتلتيكو مدريد.

وكشف فيلكس بأن أصعب لاعب واجهه في الدوري الإسباني هو كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد كما بين بأن مثله الأعلى في كرة القدم هو البرازيلي كاكا.