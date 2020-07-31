رئيس جماهير نيوكاسل: السعوديون أملنا.. والرابطة غير عادلة

أكد أليكس هورست، رئيس رابطة مشجعي نيوكاسل يونايتد، أن جماهير النادي الإنجليزي يشعرون بغضب شديد من رابطة الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما أعلنت المجموعة الاستثمارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، وهو المستثمر صاحب الأغلبية، وبي سي بي كابيتال وروبين براذرز (مجموعة المستثمرين) عن انسحابهم بشكل رسمي من الاستمرار في إجراءات الاستحواذ على شركة نيوكاسل يونايتد المحدودة ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم المحدود.

وقالت هورست في تصريحات لـ "العربية. نت"، يوم الجمعة: نشعر بغضب شديد والحزن أيضا، ولا نصدق ما حدث، كانت لدينا طموحات كبيرة في حالة شراء النادي، كان يمكن أن يعود نيوكاسل إلى سابق عهده وأن يصبح من أقوى وأفضل أندية أوروبا والعالم.

وأضاف: نحن نتفهم لماذا كان على المجموعة الاستثمارية السعودية الانسحاب، وذلك بسبب التعامل غير العادل من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكننا كجماهير ما زلنا نأمل عودتهم.

وأردف: الرابطة لم توضح لنا شيء، ولم تتحدث عن الموضوع، لكن نيوكاسل بات أمام مستقبل معتم وغير واضح لعدم نجاح عملية الاستحواذ، والنادي لن ينجح أبدا مع مالكه الحالي، وموجود حاليا في الدوري الممتاز فقط من أجل محاولة البقاء وليس من أجل المنافسة أو الفوز بلقب الدوري، نحن في مشكلة كبيرة.