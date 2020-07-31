كارانكا مدرباً لبرمنغهام سيتي

أعلن نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أحد أندية دوري البطولة (شامبيونشيب)،عن تعيين الإسباني أيتور كارانكا مديرا فنيا للفريق.

وقال كارانكا، الذي وقع على عقد مدته ثلاث سنوات مع الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة: "أنا سعيد أن أنضم لناد لديه هذا التاريخ وتلك القاعدة الجماهيرية، أريد أن أشارك الجميع هنا هذا الحماس والتصميم، للبدء في العمل معا على كل التحديات التي ستواجهنا".

وذكر النادي الإنجليزي في بيانه، أن أعضاء الجهاز الفني المساعد لكارانكا سيتم الإعلان عنهم في وقت لاحق.

وسيكون برمنغهام سيتي النادي الإنجليزي الثالث الذي يتولى تدريبه كارانكا، بعدما سبق له تولي مسؤولية ناديي نوتنغهام فورست وميدلزبرة، فيما كان المدرب الإسباني بدأ مسيرته التدريبية عام 2008 وكان مساعدا للبرتغالي جوزيه مورينيو أثناء تولي الأخير مهمة تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013.

وأنهى برمنغهام سيتي الموسم الماضي من دوري البطولة (شامبيونشيب) في المركز العشرين برصيد 50 نقطة.