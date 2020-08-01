بوروك ينتقل إلى ليغيا وارسو البولندي

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، اليوم السبت، عن انتقال حارس مرماه البولندي أرتور بوروك، 40 عاما، إلى ليغيا وارسو البولندي لمدة عام واحد.

وعاد بوروك بعد 15 عاما إلى ليغيا وارسو المتوج حديثا بلقب الدوري البولندي، حيث لعب للنادي بين عامي 1999 و2000 وعامي 2001 و2005.

ولعب الحارس المخضرم أيضا في صفوف سيلتك الاسكتلندي وفيورنتينا الإيطالي وساوثهامبتون وبورنموث الإنجليزيين.

بوروك، الذي تطلق عليه جماهير وارسو لقب "كينغ أرتور" خاض 65 مباراة مع منتخب بولندا بما في ذلك مونديال 2006 في ألمانيا وكأس أمم أوروبا 2008 في النمسا وسويسرا.