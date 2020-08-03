استقالة الشهري.. وتكليف جابر الجهني رئيساً للجنة الاحتراف

قدم معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة اللجنة نظرا لظروفه الخاصة.

وقدم ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، شكره وتقديره للشهري مثمنا جهوده التي بذلها في الفترة السابقة ومتمنيا له التوفيق في مسيرته الحالية عضوا في المجلس.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تكليف عضو اللجنة الحالي جابر بن سعد الجهني رئيسا للجنة حتى إشعار آخر.

وسبق أن عمل الجهني مستشارا قانونيا في رابطة الدوري السعودي للمحترفين في فترة سابقة.